«Автостат» сообщил о приостановке АвтоВАЗом производства

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АвтоВАЗ в пятницу, 12 ноября, приостановил производство в связи с отсутствием электронных компонентов.
«Автостат» сообщил о приостановке АвтоВАЗом производства
  • globallookpress.com
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Об этом сообщает «Автостат».

«АвтоВАЗ в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трёх сборочных линиях в Тольятти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.

В июле российский производитель авто приостанавливал выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих на один день.

Также производство приостанавливалось в августе.

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