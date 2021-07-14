АвтоВАЗ приостановит выпуск популярных моделей из-за нехватки комплектующих

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АвтоВАЗ на день остановит выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих.
АвтоВАЗ приостановит выпуск популярных моделей из-за нехватки комплектующих
  • © ОАО ''АВТОВАЗ''

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара», — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Как уточняется, это уже третья приостановка конвейера за лето из-за нехватки комплектующих.

Ранее доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента АвтоВАЗа Николя Мора о том, что в компании обдумывают производство Renault Logan на природном газе.

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