АвтоВАЗ приостановит выпуск популярных моделей из-за нехватки комплектующих

АвтоВАЗ на день остановит выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании «Bosch Самара», — проинформировали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Как уточняется, это уже третья приостановка конвейера за лето из-за нехватки комплектующих.

Ранее доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента АвтоВАЗа Николя Мора о том, что в компании обдумывают производство Renault Logan на природном газе.