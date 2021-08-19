АвтоВАЗ приостановит работу завода на неделю

АвтоВАЗ приостановит работу на всех трёх линиях завода по производству транспортных средств в Тольятти на неделю.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в заявлении АвтоВАЗа.

В июле российский производитель авто приостанавливал выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих на один день.