АвтоВАЗ приостановит работу завода на неделю

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АвтоВАЗ приостановит работу на всех трёх линиях завода по производству транспортных средств в Тольятти на неделю.
АвтоВАЗ приостановит работу завода на неделю
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в заявлении АвтоВАЗа.

В июле российский производитель авто приостанавливал выпуск популярных Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan — из-за нехватки комплектующих на один день.

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