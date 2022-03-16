АвтоВАЗ перенёс корпоративный отпуск на апрель из-за проблем с поставками компонентов

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АвтоВАЗ переносит корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
АвтоВАЗ перенёс корпоративный отпуск на апрель из-за проблем с поставками компонентов
  • РИА Новости

«АвтоВАЗ в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «это решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года».

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend на заводе в Тольятти.

Производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend на заводе в Тольятти было прервано 5 марта.

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