В России заявили о наличии возможности эксплуатации оставшегося парка иностранных самолётов

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Россия сможет эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолётов, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».
В России заявили о наличии возможности эксплуатации оставшегося парка иностранных самолётов
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка — он достаточно молодой, менее 15 лет — есть возможность её осуществлять», — приводит ТАСС слова Борисова.

По его словам, эксплуатацию можно осуществлять без ущерба безопасности авиационных перевозок.

Ранее Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.

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