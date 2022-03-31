В России заявили о наличии возможности эксплуатации оставшегося парка иностранных самолётов

Россия сможет эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолётов, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка — он достаточно молодой, менее 15 лет — есть возможность её осуществлять», — приводит ТАСС слова Борисова.

По его словам, эксплуатацию можно осуществлять без ущерба безопасности авиационных перевозок.

Ранее Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.