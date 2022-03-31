В России заявили о наличии возможности эксплуатации оставшегося парка иностранных самолётов
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«Я не хочу останавливаться более подробно, но эксплуатация этого парка — он достаточно молодой, менее 15 лет — есть возможность её осуществлять», — приводит ТАСС слова Борисова.
По его словам, эксплуатацию можно осуществлять без ущерба безопасности авиационных перевозок.
Ранее Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.