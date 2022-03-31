Кабмин России временно запретил экспорт семян подсолнечника и рапса

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Правительство России с 1 апреля по 31 августа вводит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.
Кабмин России временно запретил экспорт семян подсолнечника и рапса
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«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства продуктами переработки этих масличных культур», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что в перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет — вывоз рапса и подсолнечника в страны ЕАЭС, а также экспорт этой продукции из России в рамках международных межправительственных соглашений.

Ранее российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки.

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