Пользователи mos.ru оформили полисы ОМС более 92 тысяч раз за четыре года
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Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук заявила, что перевод услуг в электронный вид делает процесс обращения за ними удобным и простым, передаёт НТВ.
«Ранее для этого нужно было лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию с заявлением, принести с собой документы, а после изготовления полиса снова обратиться в «Мои документы» или страховую организацию за его получением», — отметила она.
Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.