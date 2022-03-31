Пользователи mos.ru оформили полисы ОМС более 92 тысяч раз за четыре года

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Пользователи официального сайта мэра Москвы mos.ru за четыре года более 92 тыс. раз оформили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) в онлайн режиме.
Пользователи mos.ru оформили полисы ОМС более 92 тысяч раз за четыре года
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Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук заявила, что перевод услуг в электронный вид делает процесс обращения за ними удобным и простым, передаёт НТВ.

«Ранее для этого нужно было лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию с заявлением, принести с собой документы, а после изготовления полиса снова обратиться в «Мои документы» или страховую организацию за его получением», — отметила она.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.

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