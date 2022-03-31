Пользователи mos.ru оформили полисы ОМС более 92 тысяч раз за четыре года

Пользователи официального сайта мэра Москвы mos.ru за четыре года более 92 тыс. раз оформили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) в онлайн режиме.

Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук заявила, что перевод услуг в электронный вид делает процесс обращения за ними удобным и простым, передаёт НТВ.

«Ранее для этого нужно было лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию с заявлением, принести с собой документы, а после изготовления полиса снова обратиться в «Мои документы» или страховую организацию за его получением», — отметила она.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.