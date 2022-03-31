Врач Чернышова рассказала, что делать в период магнитных бурь

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие меры стоит принять в период магнитных бурь.
Врач Чернышова рассказала, что делать в период магнитных бурь
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

«В эти дни не нужно назначать каких-то серьёзных дел и устраивать большие физические или умственные нагрузки. Желательно пережить их в спокойном режиме, без стрессов и излишнего напряжения», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В то же время, по её словам, умеренная физическая активность, наоборот, позволит улучшить самочувствие.

«Утром можно сделать лёгкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно», — отметила Чернышова.

Нежелательно пить крепкий кофе, тонизирующие напитки, алкоголь. Вместо этого эксперт посоветовала пить воду, травяные чаи.

«Отказаться от жирных, жареных, тяжёлых мясных блюд. Лучше есть курицу, рыбу, овощи, фрукты и молочные продукты», — добавила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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