Московские школьники стали победителями на Всероссийской олимпиаде по географии

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Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, получив 59 дипломов.
Московские школьники стали победителями на Всероссийской олимпиаде по географии
  • Legion-Media

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Столичная сборная завоевала свыше 70% наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии, став первой в неофициальном командном зачёте», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дипломы получили 32 учащихся столичных школ, 17 человек стали победителями, 42 — призёрами. Абсолютную победу одержал одиннадцатиклассник из школы №171.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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