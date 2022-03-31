Московские школьники стали победителями на Всероссийской олимпиаде по географии

Московские ученики стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по географии, получив 59 дипломов.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Столичная сборная завоевала свыше 70% наград высшего достоинства на Всероссийской олимпиаде школьников по географии, став первой в неофициальном командном зачёте», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дипломы получили 32 учащихся столичных школ, 17 человек стали победителями, 42 — призёрами. Абсолютную победу одержал одиннадцатиклассник из школы №171.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.