В Турции готовы поставлять в Россию веткорма для животных

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Турция готова поставлять ветеринарные корма на территорию России, заявила гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова.
В Турции готовы поставлять в Россию веткорма для животных
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Турция готова поставлять нам корм... Мы обратились буквально сегодня в Россельхознадзор на тему того, что нужно заключить двусторонние соглашения с Турцией на корма», — цитирует её РИА Новости.

По словам Колчановой, параллельно ведутся переговоры с Бразилией, Индией, Кореей и Японией. Вместе с этим она отметила повышение цен на корм на 15—25% в связи с логистическими затратами и изменениями курса валют.

Ранее главный ветеринарный врач клиники «Фауна» Наталья Соловьёва прокомментировала ситуацию с кормом для животных.

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