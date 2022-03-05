Ветврач Соловьёва прокомментировала ситуацию с кормом для животных

Главный ветеринарный врач клиники «Фауна» Наталья Соловьёва прокомментировала ситуацию с кормом для животных.

«Альтернативу с подходящим составом найти можно абсолютно всегда. Но нет правила выбора корма для всех. У каждой кошки и собаки, даже если они из одного помёта, свои особенности организма и предпочтения», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Соловьёва, подбор корма и для здоровых питомцев, и для имеющих проблемы со здоровьем не меняется — это метод проб и ошибок.

«Почему-то считается, что у них всё качественное, а у нас не очень. К кормам для животных это уж точно не относится. Большая проблема российских производителей скорее в продажах: у многих не очень хорошо развита дилерская сеть», — сказала ветврач.

Ранее генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT рассказала, стоит ли ожидать дефицита импортных кормов в стране.