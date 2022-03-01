В Союзе предприятий зообизнеса прокомментировали ситуацию с поставками кормов для животных

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT рассказала, стоит ли ожидать дефицита импортных кормов в стране.
В Союзе предприятий зообизнеса прокомментировали ситуацию с поставками кормов для животных
  • Gettyimages.ru

«Дело в том, что у нас с импортными кормами давняя история. Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов из многих стран, объясняя это тем, что компетентные ветеринарные органы этих стран не предоставляют информацию о безопасности и качестве кормов. Затем, после предоставления необходимой Россельхознадзору информации, часть кормов разрешили ввозить. Сейчас некоторое их количество ввозится», — рассказала Колчанова.

По её мнению, стоит делать запасы.

«С одной стороны, я предполагаю, что это не предмет санкций. Мы не высокотехнологичное оборудование, мы — питание для животных. Поэтому, я думаю, санкций на эту тему не будет. Рынок сбыта у нас большой, и зарубежные страны в нём заинтересованы. Другое дело, что цена вопроса вырастет. Все знают ситуацию с евро и долларом, курс растёт. Поэтому логистика станет намного сложнее», — добавила собеседница RT.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с поставками кормов для домашних животных из ряда стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить