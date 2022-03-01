В Союзе предприятий зообизнеса прокомментировали ситуацию с поставками кормов для животных

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT рассказала, стоит ли ожидать дефицита импортных кормов в стране.

«Дело в том, что у нас с импортными кормами давняя история. Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов из многих стран, объясняя это тем, что компетентные ветеринарные органы этих стран не предоставляют информацию о безопасности и качестве кормов. Затем, после предоставления необходимой Россельхознадзору информации, часть кормов разрешили ввозить. Сейчас некоторое их количество ввозится», — рассказала Колчанова.

По её мнению, стоит делать запасы.

«С одной стороны, я предполагаю, что это не предмет санкций. Мы не высокотехнологичное оборудование, мы — питание для животных. Поэтому, я думаю, санкций на эту тему не будет. Рынок сбыта у нас большой, и зарубежные страны в нём заинтересованы. Другое дело, что цена вопроса вырастет. Все знают ситуацию с евро и долларом, курс растёт. Поэтому логистика станет намного сложнее», — добавила собеседница RT.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с поставками кормов для домашних животных из ряда стран.