Иммунолог Крючков прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.

«Австралия подрастает сильно, нестабильно себя ведёт Европа. Во всех остальных регионах снижение», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, отменить пандемию нельзя — должна заметно упасть патогенность и летальность, важную роль играет и сезонность.

«Пандемия перешла в подострую стадию, но отсюда она может переходить в острую стадию», — добавил Крючков.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.