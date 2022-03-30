В Экспертном совете Госдумы высказались о решении Верховного суда по электросамокатам
- АГН «Москва»
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«Признание электросамокатов транспортным средством — это естественное развитие транспортной законодательной повестки. У нас велосипед тоже признан транспортным средством, но при этом у электросамокатов ряд показателей более мощных и, соответственно, опасных», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил Дворянкин, в последнее время у участников дорожного движения сформировалось негативное отношение к электросамокатам, так как они доставляли много неудобства и пешеходам, и автомобилистам.
«И по идее, новые правила должны помочь электросамокатам более лаконично взаимодействовать с пешеходами и автомобилистами», — добавил эксперт.
Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.