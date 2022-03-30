В Экспертном совете Госдумы высказались о решении Верховного суда по электросамокатам

Член Экспертного совета Госдумы Пётр Дворянкин прокомментировал сообщение о том, что Верховный суд России признал законным положение ПДД, разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.

«Признание электросамокатов транспортным средством — это естественное развитие транспортной законодательной повестки. У нас велосипед тоже признан транспортным средством, но при этом у электросамокатов ряд показателей более мощных и, соответственно, опасных», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Дворянкин, в последнее время у участников дорожного движения сформировалось негативное отношение к электросамокатам, так как они доставляли много неудобства и пешеходам, и автомобилистам.

«И по идее, новые правила должны помочь электросамокатам более лаконично взаимодействовать с пешеходами и автомобилистами», — добавил эксперт.

Ранее организатор одного из движений городских самокатов в Москве Александр Нилов в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о решении суда.