Аналитик Татаринов поддержал запрет на иностранное ПО в критической инфраструктуре

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Полина Полетаева
Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с RT прокомментировал указ президента Владимира Путина о запрете использования госорганами иностранного программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры.
Аналитик Татаринов поддержал запрет на иностранное ПО в критической инфраструктуре
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«Я считаю, что это разумная мера, которая позволит защитить от происходящих сейчас проблем. Когда даже в свободно распространяемое программное обеспечение с открытым исходным кодом внедряются разнообразные вредоносные скрипты и сценарии, которые могут привести к серьёзным угрозам. Поэтому, бесспорно, в этом плане переход на отечественное ПО даст большой плюс в плане контроля недокументированных возможностей», — сказал эксперт.

Он отметил, что «произошёл резкий всплеск кибератак».

«В том числе связанный с тем, что в свободно распространяемое ПО массово внедряются так называемые программные закладки, которые носят вредоносный функционал, или, например, какие-то агитационные материалы. Что, бесспорно, в случае с критически важной инфраструктурой несёт угрозу национальной безопасности. Поэтому, я считаю, что это правильное решение», — заключил Татаринов.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 января 2025 года государственными органам использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры.

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