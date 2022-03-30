Общественник Бородин просит Генпрокуратуру проверить высказывания Ходорковского о спецоперации на Украине

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой о проверке высказываний Михаила Ходорковского в социальных сетях.

По словам Бородина, в своих видеороликах и постах Ходорковский разжигает межнациональную рознь между гражданами России и Украины и отрицательно высказывается в адрес Вооружённых сил России.

«Михаил Борисович совершает преступление и должен понести ответственность по всей строгости закона. Правоохранительные органы должны обратить внимание на его социальные сети и провести экспертизу. Он монтирует фейки и выкладывает их в массы, а граждане смотрят и верят», — пояснил общественник.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует более десяти уголовных дел по новой статье УК России о наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

Первый арестованный по новой статье УК за распространение фейков о ВС России сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков частично признал вину. Он обвиняется в пересылке заведомо ложных сообщений одного из Telegram-каналов о действиях ВС России в ходе военной специальной операции на Украине.