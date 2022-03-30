Общественник Бородин просит Генпрокуратуру проверить высказывания Ходорковского о спецоперации на Украине

Короткая ссылка
RT
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой о проверке высказываний Михаила Ходорковского в социальных сетях.
Общественник Бородин просит Генпрокуратуру проверить высказывания Ходорковского о спецоперации на Украине
  • © AP Photo / David Azia

По словам Бородина, в своих видеороликах и постах Ходорковский разжигает межнациональную рознь между гражданами России и Украины и отрицательно высказывается в адрес Вооружённых сил России.

«Михаил Борисович совершает преступление и должен понести ответственность по всей строгости закона. Правоохранительные органы должны обратить внимание на его социальные сети и провести экспертизу. Он монтирует фейки и выкладывает их в массы, а граждане смотрят и верят», — пояснил общественник.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует более десяти уголовных дел по новой статье УК России о наказании за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

Первый арестованный по новой статье УК за распространение фейков о ВС России сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков частично признал вину. Он обвиняется в пересылке заведомо ложных сообщений одного из Telegram-каналов о действиях ВС России в ходе военной специальной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить