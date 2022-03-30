Мишустин сообщил о четвёртом пакете предложений по поддержке экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что четвёртый пакет предложений по повышению устойчивости российской экономики содержит около двух десятков идей.
Мишустин сообщил о четвёртом пакете предложений по поддержке экономики
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Рассмотрим ещё один, уже четвертый по счёту, пакет предложений по повышению устойчивости нашей экономики», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, пакет мер предусматривает около двух десятков идей, охватывающих ряд сфер — от мер поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий.

Ранее правительство одобрило законопроект, подразумевающий оказание мер поддержки заказчикам и участникам закупок.

Также Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.

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