Мишустин сообщил о четвёртом пакете предложений по поддержке экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что четвёртый пакет предложений по повышению устойчивости российской экономики содержит около двух десятков идей.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Рассмотрим ещё один, уже четвертый по счёту, пакет предложений по повышению устойчивости нашей экономики», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, пакет мер предусматривает около двух десятков идей, охватывающих ряд сфер — от мер поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий.

Ранее правительство одобрило законопроект, подразумевающий оказание мер поддержки заказчикам и участникам закупок.

Также Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.