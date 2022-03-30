Мишустин сообщил о четвёртом пакете предложений по поддержке экономики
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Об этом он заявил в ходе заседания правительства.
«Рассмотрим ещё один, уже четвертый по счёту, пакет предложений по повышению устойчивости нашей экономики», — цитирует его ТАСС.
По словам Мишустина, пакет мер предусматривает около двух десятков идей, охватывающих ряд сфер — от мер поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий.
Ранее правительство одобрило законопроект, подразумевающий оказание мер поддержки заказчикам и участникам закупок.
Также Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.