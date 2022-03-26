Кабмин одобрил меры поддержки заказчиков и участников закупок

Российское правительство одобрило законопроект, подразумевающий оказание мер поддержки заказчикам и участникам закупок.

«Законопроект направлен на минимизацию последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении Российской Федерации и оказание мер поддержки заказчикам и участникам закупок», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что меры принимаются в условиях текущей экономической ситуации.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.