Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса

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Российский премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.
Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

«По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, речь идёт не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям «преодолеть нынешние непростые проблемы».

Ранее Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.

Премьер объяснил, что данные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.

На данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено более 2 млрд рублей.

Кроме того, кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса.

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