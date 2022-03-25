Российский премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.

«По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, речь идёт не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям «преодолеть нынешние непростые проблемы».

Ранее Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.

Премьер объяснил, что данные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.

На данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено более 2 млрд рублей.

Кроме того, кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса.