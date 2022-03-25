Мишустин заявил о необходимости запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса
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«По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получения ими достаточных доходов», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, речь идёт не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям «преодолеть нынешние непростые проблемы».
Ранее Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.
Премьер объяснил, что данные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.
На данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено более 2 млрд рублей.
Кроме того, кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса.