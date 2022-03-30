Росздравнадзор сообщил о выявленных фактах перепродажи лекарств через соцсети и маркетплейсы. Регулятор предупредил, что, покупая препараты таким образом, нельзя быть уверенными в их качестве.

«В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что только аптечная организация, которая соблюдает все правила торговли лекарственными средствами, может гарантировать их эффективность и безопасность.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что спрос на некоторые препараты вырос в России в десять раз, но запаса лекарств для льготников хватит почти на полгода.