Глава Минздрава Мурашко рассказал об увеличении спроса на ряд препаратов в России

Спрос на некоторые препараты вырос в России в десять раз, но запаса лекарств для льготников хватит почти на полгода. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«По некоторым препаратам — в десять раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причём на ряд из них — очень короткий, до двух лет», — сказал Мурашко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, «люди, покупая эти препараты, чётко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

Министр отметил, что для льготных категорий граждан есть запас препаратов, который составляет более пяти с половиной месяцев.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора заявила, что люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

23 марта Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций.

Мурашко сообщил, что все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию.