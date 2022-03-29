Специалист по недвижимости Ельцов дал советы по улучшению жилищных условий

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Председатель комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов дал советы по улучшению жилищных условий.
Специалист по недвижимости Ельцов дал советы по улучшению жилищных условий
  • © Ilya Galakhov/Global Look Press

«Самым ликвидным жильём на вторичном рынке будут однокомнатные квартиры. И постепенно начнёт сокращаться разница между ценой однушки и двушки», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Соответственно, пояснил Ельцов, если есть квартира, планы на расширение и некоторые накопления, то сейчас имеется шанс довольно выгодно улучшить жилищные условия.

Комментируя ситуацию на рынке недвижимости в целом, эксперт отметил, что драйвером первичного рынка с большой долей вероятности будет льготная ипотека под 12%.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

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