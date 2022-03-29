Нефролог Козина назвала возможные причины развития болезней почек

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Врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина перечислила возможные причины развития болезней почек.
Нефролог Козина назвала возможные причины развития болезней почек
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  • © Saengsuriya Kanhajorn / EyeEm

«Переохлаждение или сезонная простуда, ОРВИ могут стать причиной развития болезни почек, и так как в конце весны всё чаще люди выбираются на прогулки за город, то и обострение почечных заболеваний также приходится на этот период», — рассказала она «Газете.Ru».

По словам Козиной, о соответствующих заболеваниях могут свидетельствовать повышенное давление, боли в пояснице, сухость во рту и постоянная жажда.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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