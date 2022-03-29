Авиакомпания Emirates продолжит выполнять рейсы в Россию
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«От нас не требовали прекращать рейсы в Россию, мы продолжим делать это... Всё, что мы делаем, — это помогаем и облегчаем, не занимая какую-либо политическую позицию», — цитирует его РИА Новости.
Кларк отметил, что у Emirates есть неправительственные организации, которые летают в Россию и из России, также авиакомпания перевозит гуманитарные грузы.
Авиакомпания SriLankan Airlines ранее сообщила о приостановке рейсов в Москву с 28 марта из-за «эксплуатационных ограничений».
17 марта авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.