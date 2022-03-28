Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

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Авиакомпания SriLankan Airlines сообщила о приостановке рейсов в Москву с 28 марта из-за «эксплуатационных ограничений».
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву
  • globallookpress.com
  • © Pius Koller

«Ограничения представлены в форме международных финансовых ограничений и ограничений по страхованию воздушных судов, которые были введены в отношении России... и напрямую влияют на полёты SriLankan Airlines в Россию», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее о приостановке полётов в Россию сообщила вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines.

17 марта авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.

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