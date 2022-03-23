Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостановит полёты в Россию

Короткая ссылка
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Отмечается, что приостановка полётов связана с необходимостью пересмотра и уточнения процедур страхования транспортных средств.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении с 2 апреля регулярных рейсов в столицу Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить