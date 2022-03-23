Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостановит полёты в Россию

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Отмечается, что приостановка полётов связана с необходимостью пересмотра и уточнения процедур страхования транспортных средств. Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении с 2 апреля регулярных рейсов в столицу Ирана.