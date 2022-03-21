«Аэрофлот» с 2 апреля возобновит рейсы в Тегеран

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении с 2 апреля регулярных рейсов в столицу Ирана.
«Аэрофлот» с 2 апреля возобновит рейсы в Тегеран
  • globallookpress.com
  • © Kevin Hackert

«Аэрофлот» с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран (Иран) на самолётах Airbus A321. Рейсы будут выполняться дважды в неделю», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейс Москва — Тегеран будет отправляться по средам и субботам в 21:45 и 22:40 соответственно. 

Самолёт Тегеран — Москва — по четвергам и воскресеньям в 04:50 и 05:45 по местному времени.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полёты в Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ-100.

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