«Аэрофлот» с 2 апреля возобновит рейсы в Тегеран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении с 2 апреля регулярных рейсов в столицу Ирана.

«Аэрофлот» с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран (Иран) на самолётах Airbus A321. Рейсы будут выполняться дважды в неделю», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейс Москва — Тегеран будет отправляться по средам и субботам в 21:45 и 22:40 соответственно.

Самолёт Тегеран — Москва — по четвергам и воскресеньям в 04:50 и 05:45 по местному времени.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полёты в Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ-100.