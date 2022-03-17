Авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

Авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), о соответствующем решении авиакомпания сообщила поздно вечером 16 марта.

«Страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», — приводит АТОР сообщение представителя Royal Air Maroc.

В авиакомпании Turkish Airlines ранее уведомили о продлении ограничений на полёты в Ростов-на-Дону и Сочи до 10 апреля.

13 марта Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) временно приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний.