Авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

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Авиаперевозчик Royal Air Maroc уведомил об отмене всех рейсов на территорию России.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), о соответствующем решении авиакомпания сообщила поздно вечером 16 марта.

«Страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», — приводит АТОР сообщение представителя Royal Air Maroc.

В авиакомпании Turkish Airlines ранее уведомили о продлении ограничений на полёты в Ростов-на-Дону и Сочи до 10 апреля.

13 марта Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) временно приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний.

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