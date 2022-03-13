Бермуды приостановили сертификаты лётной пригодности российских самолётов

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Управление гражданской авиации Бермудских Островов (BCAA) временно приостановило сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний.

В сообщении ведомства отмечается, что введённые антироссийские санкции в отношении авиаотрасли оказали значительное влияние на способность осуществлять надзор за безопасностью эксплуатируемых российских самолётов, включенных в бермудский реестр. 

«Система лётной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может с уверенностью утверждать, что эти самолёты годны к полётам. Поэтому с 23:59 UTC 12 марта 2022 года BCAA временно приостановило действие всех сертификатов летной годности тех самолётов, которые эксплуатируются в соответствии со статьей 83bis Соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией», — сообщили в управлении.

Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям.

В феврале Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

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