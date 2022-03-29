В Роспотребнадзоре предупредили о возможном возвращении масочного режима

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В регионах, где был отменён масочный режим по решению местных властей, его могут вернуть при ухудшении ситуации с COVID-19, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».
В Роспотребнадзоре предупредили о возможном возвращении масочного режима
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«Конечно же, оно (решение об отмене масочного режима. — RT) в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации», — приводит её слова Интерфакс.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отмене ряда противоэпидемических мер в общеобразовательных учреждениях.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

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