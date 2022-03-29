В России за сутки выявили 19 660 случаев COVID-19

Всего за 24 часа в России выявили 19 660 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 21 101 заболевшего.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 339 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 335 пациентов.

Также за сутки выздоровели 47 229 человек, накануне — 35 746.

Доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.