Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в одном регионе России

Короткая ссылка
По итогам последней недели рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается только в одном регионе России, заявили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в одном регионе России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 12-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется только в одном регионе», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

При этом регионов с тенденцией роста, превышающей средний показатель по России по уровню заболеваемости, за последнюю неделю не выявили.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пройден — ситуация в большинстве регионов стабилизируется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, а ситуацию завершённой считать нельзя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить