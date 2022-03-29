Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в одном регионе России
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«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 12-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется только в одном регионе», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
При этом регионов с тенденцией роста, превышающей средний показатель по России по уровню заболеваемости, за последнюю неделю не выявили.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пройден — ситуация в большинстве регионов стабилизируется.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, а ситуацию завершённой считать нельзя.