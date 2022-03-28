Мишустин заявил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, ситуация в большинстве регионов стабилизируется, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пик заболеваемости, который пришёлся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей», — цитирует его РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее напомнила, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, а ситуацию завершённой считать нельзя.

За минувшие сутки в стране выявили 21 101 случай инфицирования COVID-19. Днём ранее зафиксировали 23 280 заболевших.

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