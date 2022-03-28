В России за сутки выявлен 21 101 случай COVID-19

Всего за 24 часа в России выявили 21 101 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 23 280 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 335 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 338 пациентов.

Также за сутки выздоровели 35 746 человек, накануне — 47 540.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.