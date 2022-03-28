Глава Роспотребнадзора Попова напомнила, что пандемия коронавируса не закончилась

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, а ситуацию завершённой считать нельзя.

Об этом она сказала на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

«Ничего не закончилось. Ситуацию локализованной и завершённой сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в регионах, где меры слишком ослаблены, коэффициент распространения коронавируса увеличивается.

9 марта Роспотребнадзор сообщил, что снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировано во всех возрастных группах в России.