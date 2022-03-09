В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
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«По итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19... что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах.
Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 58 675 случаев коронавирусной инфекции.