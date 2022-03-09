В России за сутки госпитализировали 3054 человека с коронавирусом

Короткая ссылка
За последние сутки в России госпитализированы 3054 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 3847 пациентов.
В России за сутки госпитализировали 3054 человека с коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © scaliger

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее стало известно, что с 11 марта власти Камчатского края в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменяют в регионе систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов.

Как ранее рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить