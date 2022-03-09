В России за сутки госпитализировали 3054 человека с коронавирусом

За последние сутки в России госпитализированы 3054 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 3847 пациентов.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Ранее стало известно, что с 11 марта власти Камчатского края в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменяют в регионе систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов.

Как ранее рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают в центре, планируется применять на третий-четвёртый день после поступления заболевшего COVID-19 в стационар.