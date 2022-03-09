В России за сутки выявили 58 675 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России выявили 58 675 случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране зафиксировали 66 576 заболевших COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки в стране умерли 645 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 649 пациентов.

Вместе с этим за 24 часа в России выздоровели 92 732 человека, накануне — 111 756.