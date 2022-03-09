В России за сутки выявили 58 675 случаев заболевания коронавирусом
За сутки в России выявили 58 675 случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране зафиксировали 66 576 заболевших COVID-19.
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Также за сутки в стране умерли 645 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 649 пациентов.
Вместе с этим за 24 часа в России выздоровели 92 732 человека, накануне — 111 756.
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