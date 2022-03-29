Один человек пострадал при пожаре на грузовом буксире у берега Волги в Саратове
- РИА Новости
- © Виктория Гагкаева
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«Поступило сообщение о загорании буксира. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован с ожогами», — сказали в ведомстве.
Причина пожара и обстоятельства выясняются, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья. По факту происшествия начата проверка.