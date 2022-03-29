В России разрабатывается модернизированный вертолёт Ми-24П
«Заявляемая группа изобретений относится к авиационной технике, а именно к конструкции вертолета, оснащенного различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения», — цитирует ТАСС текст патента.
Отмечается, что вертолёт предназначен для решения боевых задач в любое время суток.
Наиболее близким по конструкции к нему является вертолёт Ми-24П.
19 декабря 2021 года сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.