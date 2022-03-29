В России разрабатывается модернизированный вертолёт Ми-24П

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Специалисты Национального центра вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова запатентовали облик транспортно-боевого вертолёта, который является модернизацией вертолёта Ми-24П.

«Заявляемая группа изобретений относится к авиационной технике, а именно к конструкции вертолета, оснащенного различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения», — цитирует ТАСС текст патента.

Отмечается, что вертолёт предназначен для решения боевых задач в любое время суток.

Наиболее близким по конструкции к нему является вертолёт Ми-24П.

19 декабря 2021 года сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.

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