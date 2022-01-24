В КТРВ рассказали о разработке боеприпасов для БПЛА и фронтовой авиации
- AP
- © Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service
Он отметил, что разработку малогабаритных корректируемых авиабомб для БПЛА ведёт ряд предприятий КТРВ.
«Примечательно, что они (боеприпасы) смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации», — цитирует ТАСС Обносова.
По его словам, предполагается, что характеристики данных изделий будут выше, чем у зарубежных аналогов.
19 декабря 2021 года сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.