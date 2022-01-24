В КТРВ рассказали о разработке боеприпасов для БПЛА и фронтовой авиации

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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает боеприпасы, которые могут применяться беспилотниками и фронтовой авиацией, сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.
В КТРВ рассказали о разработке боеприпасов для БПЛА и фронтовой авиации
  • AP
  • © Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service

Он отметил, что разработку малогабаритных корректируемых авиабомб для БПЛА ведёт ряд предприятий КТРВ.

«Примечательно, что они (боеприпасы) смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации», — цитирует ТАСС Обносова.

По его словам, предполагается, что характеристики данных изделий будут выше, чем у зарубежных аналогов.

19 декабря 2021 года сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.

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