В КТРВ рассказали о разработке боеприпасов для БПЛА и фронтовой авиации

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) разрабатывает боеприпасы, которые могут применяться беспилотниками и фронтовой авиацией, сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

Он отметил, что разработку малогабаритных корректируемых авиабомб для БПЛА ведёт ряд предприятий КТРВ.

«Примечательно, что они (боеприпасы) смогут применяться и с авиационных комплексов фронтовой авиации», — цитирует ТАСС Обносова.

По его словам, предполагается, что характеристики данных изделий будут выше, чем у зарубежных аналогов.

19 декабря 2021 года сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.