РИА Новости: в России начались испытания разведывательного БПЛА

В России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В настоящее время проводятся его лётные испытания», — цитирует РИА Новости свой источник. Аппарат оснащён многофункциональной подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку различных наземных целей. Отмечается, что подобный дрон может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. Ранее Минобороны опубликовало видео выкатки первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова.