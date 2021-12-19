РИА Новости: в России начались испытания разведывательного БПЛА

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В России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион». В настоящее время проводятся его лётные испытания», — цитирует РИА Новости свой источник.

Аппарат оснащён многофункциональной подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку различных наземных целей.

Отмечается, что подобный дрон может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА.

Ранее Минобороны опубликовало видео выкатки первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) им. Чкалова.

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