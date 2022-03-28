В Севастополе запустят горячую линию для родителей будущих первоклассников

В Севастополе планируют запустить горячую линию для родителей будущих первоклассников.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Мы сейчас сняли ограничения, поэтому могут непосредственно к нам обращаться родители, если вдруг у кого-то возникнут какие-то недоразумения», — заявила глава Департамента образования и науки Лариса Сулима.

Приём заявлений на зачисление в школы первоклассников начнётся 1 апреля. Рекомендуется подавать документы в электронном виде через портал госуслуг.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в текущем году в школы Московской области пойдут 120 тыс. первоклассников.