В Севастополе запустят горячую линию для родителей будущих первоклассников

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В Севастополе планируют запустить горячую линию для родителей будущих первоклассников.
В Севастополе запустят горячую линию для родителей будущих первоклассников
  • Gettyimages.ru
  • © Chinnapong

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Мы сейчас сняли ограничения, поэтому могут непосредственно к нам обращаться родители, если вдруг у кого-то возникнут какие-то недоразумения», — заявила глава Департамента образования и науки Лариса Сулима.

Приём заявлений на зачисление в школы первоклассников начнётся 1 апреля. Рекомендуется подавать документы в электронном виде через портал госуслуг.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в текущем году в школы Московской области пойдут 120 тыс. первоклассников.

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