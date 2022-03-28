Спикер парламента Чечни заявил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта указом президента России Владимира Путина.

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в своём Telegram-канале.

Даудов заявил, что поздравляет Кадырова с присвоением воинского звания генерал-лейтенанта.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров находится в Мариуполе.

По его словам, глава Чечни привёз дополнительное техническое оснащение.

До этого Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.