Спикер парламента Чечни заявил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в своём Telegram-канале.
Даудов заявил, что поздравляет Кадырова с присвоением воинского звания генерал-лейтенанта.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров находится в Мариуполе.
По его словам, глава Чечни привёз дополнительное техническое оснащение.
До этого Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.