Спикер парламента Чечни заявил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта указом президента России Владимира Путина.
Спикер парламента Чечни заявил о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в своём Telegram-канале.

Даудов заявил, что поздравляет Кадырова с присвоением воинского звания генерал-лейтенанта.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров находится в Мариуполе.

По его словам, глава Чечни привёз дополнительное техническое оснащение.

До этого Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.

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