Медведев: программу поддержки переселения соотечественников в Россию надо модернизировать

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым модернизировать программу поддержки переселения соотечественников в Россию.
Медведев: программу поддержки переселения соотечественников в Россию надо модернизировать
  • РИА Новости

«Программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, каким образом её модернизировать», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, главная цель программы — способствовать развитию России, её территорий.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT рассказал подробности своего законопроекта о конкретизации понятия «соотечественник».

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