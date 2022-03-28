Медведев: программу поддержки переселения соотечественников в Россию надо модернизировать

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым модернизировать программу поддержки переселения соотечественников в Россию.

«Программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, каким образом её модернизировать», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, главная цель программы — способствовать развитию России, её территорий.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT рассказал подробности своего законопроекта о конкретизации понятия «соотечественник».