Медведев: программу поддержки переселения соотечественников в Россию надо модернизировать
- РИА Новости
«Программа действует уже более 15 лет, но надо признать, что сейчас довольно существенно изменились условия, поэтому есть смысл подумать над тем, каким образом её модернизировать», — цитирует ТАСС Медведева.
По его словам, главная цель программы — способствовать развитию России, её территорий.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT рассказал подробности своего законопроекта о конкретизации понятия «соотечественник».