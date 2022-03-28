Депутат Затулин рассказал подробности законопроекта о конкретизации понятия «соотечественник»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT рассказал подробности своего законопроекта о конкретизации понятия «соотечественник».

28 марта в Госдуму был внесён законопроект, в соответствии с которым предлагается причислять к соотечественникам только говорящих по-русски, отмечается на сайте палаты.

Законопроектом предлагается новая редакция определения «соотечественник». В соответствии с ней соотечественниками признаются лица, владеющие русским как государственным языком Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории России.

«Сегодня в законе «О гражданстве» и прочих операциональных законах, по которым на самом деле организуется жизнь и принимаются решения, например, о выдаче или невыдаче вам паспорта, слово «соотечественник» не употребляется. Хотя существует закон 1999 года в редакции 2010 года «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». С одной стороны, мы признаём их существование и обещаем упрощённое получение гражданства, с другой — в законе конкретно о гражданстве о них вообще ничего не говорится. Почему? Одно из объяснений — неконкретное понятие «соотечественника», — пояснил депутат в беседе с RT.

По мнению парламентария, к понятию «соотечественник» относятся все русские, «где бы они ни жили, когда-либо», украинцы, белорусы, представители титульных народов наших национальных автономий на территории России, представители коренных малочисленных народов и другие народы, исторически проживающие в России.