Минцифры предложило оказать поддержку специалистам по информбезопасности
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«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности», — отмечается в сообщении.
26 марта сообщалось, что Минцифры России через неделю запустит сайт, на котором будут собраны идеи по мерам поддержки сферы IT.
22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.