Минцифры предложило оказать поддержку специалистам по информбезопасности

Минцифры России предложило распространить меры поддержки на фоне санкций на специалистов в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности», — отмечается в сообщении.

26 марта сообщалось, что Минцифры России через неделю запустит сайт, на котором будут собраны идеи по мерам поддержки сферы IT.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.