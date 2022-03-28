Минцифры предложило оказать поддержку специалистам по информбезопасности

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Минцифры России предложило распространить меры поддержки на фоне санкций на специалистов в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.
Минцифры предложило оказать поддержку специалистам по информбезопасности
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  • © JohnnyGreig

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности», — отмечается в сообщении.

26 марта сообщалось, что Минцифры России через неделю запустит сайт, на котором будут собраны идеи по мерам поддержки сферы IT.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

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