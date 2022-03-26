Минцифры России запустит сайт с мерами поддержки сферы IT
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«Минцифры России примерно через неделю запустит сайт, где будут все идеи по мерам поддержки IT-отрасли», — говорится в сообщении Шадаева в Telegram.
Он отметил, что на сайте также можно будет следить за статусом данных мер.
22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.
В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.