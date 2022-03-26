Минцифры России запустит сайт с мерами поддержки сферы IT

Минцифры России через неделю запустит сайт, на котором будут собраны идеи по мерам поддержки сферы IT, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры России примерно через неделю запустит сайт, где будут все идеи по мерам поддержки IT-отрасли», — говорится в сообщении Шадаева в Telegram.

Он отметил, что на сайте также можно будет следить за статусом данных мер.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.