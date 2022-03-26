Минцифры России запустит сайт с мерами поддержки сферы IT

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Минцифры России через неделю запустит сайт, на котором будут собраны идеи по мерам поддержки сферы IT, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Минцифры России запустит сайт с мерами поддержки сферы IT
  • Gettyimages.ru

«Минцифры России примерно через неделю запустит сайт, где будут все идеи по мерам поддержки IT-отрасли», — говорится в сообщении Шадаева в Telegram.

Он отметил, что на сайте также можно будет следить за статусом данных мер.

22 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

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