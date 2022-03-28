Патрушев: США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе

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США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
Патрушев: США в течение 30 лет программировали Украину в антироссийском ключе
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  • © MFA Russia

«Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна: ослабить Европу и нанести максимальный ущерб её отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, «наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости».

Патрушев также заявил, что пребывание большого числа иностранных консультантов и советников на территории Украины постоянно провоцирует создание всё новых угроз безопасности России. Он добавил, что Украина «фактически попала под внешнее управление США».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.

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