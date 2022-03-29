Почти половина россиян не заметили влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных соцсетей

Согласно данным опроса, почти половина жителей России (47%) не отмечают никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных социальных сетей.

Ещё 18% респондентов также отметили, что скорее не видят никаких последствий блокировок.

Каждый пятый участник исследования (20%) отмечает частичное влияние от недоступности некоторых площадок, и только 15% опрошенных заметили реальное влияние от закрытия соцсетей для пользователей из России.

«Ещё до блокировок самой популярной социальной сетью среди российских пользователей была сеть «ВКонтакте» — её отметили 66% опрошенных. 58% респондентов рассказали, что активно пользовались приложением Instagram*. Ещё 35% участников исследования отметили, что часто сидели в «Одноклассниках», — отмечается в исследовании.

Кроме того, 30% опрошенных указали, что пользовались соцсетью Facebook*, а 20% респондентов были активны в TikTok. По 6% участников исследования отметили, что использовали LinkedIn и Twitter.

Исследование провели сервис «Работа.ру» и сеть деловых контактов «Инсайдер» (входят в экосистему Сбера). В нём приняли участие более 1 тыс. респондентов из всех регионов России.

21 марта Тверской суд Москвы рассмотрел заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta** Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.



** Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

